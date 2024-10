Ilrestodelcarlino.it - Reggiana, nessuna distrazione. Scontro diretto, bisogna vincere

(Di martedì 29 ottobre 2024) Nel corso di un’annata sportiva ci sono delle partite che hanno un peso specifico enorme e quella di stasera, contro il Cosenza, è senza dubbio tra queste. La squadra di Alvini è attualmente al penultimo posto con 7 punti, ma la classifica è stata zavorrata da una penalizzazione di 4 lunghezze per illeciti amministrativi. I calabresi, sul campo, hanno sempre lottato con tenacia e lo faranno anche oggi. Occhio dunque alla trappola, perché capitan Micai e compagni– pur avendo contenuti tecnici inferiori rispetto ai granata – proveranno a fare lo sgambetto alla truppa di Viali, reduce dallo scivolone di Palermo. Un match – quello del ‘Barbera’ – che ha visto i granata in partita solo fino al primo gol di Gomes (arrivato al 15’ dopo un fallo di mano solare, ma non ravvisato dall’arbitro Massimi) mentre nella ripresa i cambi effettuati non hanno dato la scossa necessaria.