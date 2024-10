Sport.quotidiano.net - Prima categoria. Il Real Fusignano pareggia e allunga. Ok Alfonsine e Faenza

(Di martedì 29 ottobre 2024) Un gol di Raffaele Ravaglia in pieno recupero, consente aldi Raffaele Ravaglia (foto) dire 2-2 a Meldola e dire in vetta del girone G. Vince lagara l’Only Sport(1-0), come la Virtus(2-1 al Murri) nel girone F.6ª giornata. Girone G: Bagnacavallo-F. Ghiaia 1-1 (15’ pt Ferrini (FG), 23’ pt Greco), Marina-Sp. Predappio 0-1 (11’ st Bance), Meldola-R.2-2 (30’ pt Ghetti (M), 13’ st Serra, 26’ st Parabita (M), 48’ st Ravaglia), Only Sport-S. Vittore 1-0 (5’ st Rei), Pianta-Carpena 1-1, S. Pancrazio-Modigliana 1-4 (3’ pt Roselli (M), 34’ pt Giannantonio (M), 17’ st e 40’ st Betti (M), 46’ st Gioia), S. Sofia-Savarna 2-1 (31’ pt Otoe (Sav), 12’ t e 44’ st Campacci), Vecchiazzano-Savio 0-1 (29’ st Bandini). Classifica: R.12; Sp. Predappio, Savio, Savarna, S. Vittore 10; Bagnacavallo, S.