Nei nuovi spazi del Museo dell'Ara Pacis va in scena fino al 17 novembre una bella mostra dedicata al Teatro. attori, autori e pubblico nell'antica Roma, a cura di Salvatore Monda, Orietta Rossini e Lucia Spagnuolo, accompagnata da un ricco catalogo curato dagli stessi, edito da L'Erma di Bretschneider. L'esposizione segue un percorso storico, a partire dal mondo greco, incentrato sulla presenza di Dioniso. Il dio, che sovrintende alle rappresentazioni a lui dedicate è presentato nella sua versione Sardanapalo (un magnifico pezzo delle collezioni Farnese proveniente dal Museo Archeologico di Napoli). La sua icona ha una capigliatura acconciata in modo elaborato e la barba estremamente fluente. Un bellissimo rilievo raffigura una menade che in sacrificio ha appena ucciso un capretto votandolo al dio.

Potere e popolo, gli attori nell’antica Roma

Mostra al Museo dell’Ara Pacis su teatro antico romano: da Dioniso alle maschere, un viaggio storico tra attori e pubblico.

