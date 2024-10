Politano: «Scudetto? Per il Napoli sarà importante vincere. Su Theo Hernandez…» (Di martedì 29 ottobre 2024) Politano ha concesso un’intervista a Dazn prima dell’inizio di Milan Napoli: tra pronostici, lotta Scudetto e l’assenza di Theo Hernandez L’attaccante azzurro Politano ha concesso un’intervista a Dazn prima di Milan Napoli. LA PARTITA – «Sempre bello venire a giocare in questo stadio, oggi ci veniamo da primi in classifica. Dobbiamo dimostrare di meritare questo posto». LOTTA Scudetto – «Sicuramente una vittoria Calcionews24.com - Politano: «Scudetto? Per il Napoli sarà importante vincere. Su Theo Hernandez…» Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di martedì 29 ottobre 2024)ha concesso un’intervista a Dazn prima dell’inizio di Milan: tra pronostici, lottae l’assenza diHernandez L’attaccante azzurroha concesso un’intervista a Dazn prima di Milan. LA PARTITA – «Sempre bello venire a giocare in questo stadio, oggi ci veniamo da primi in classifica. Dobbiamo dimostrare di meritare questo posto». LOTTA– «Sicuramente una vittoria

Politano: «Scudetto? Per il Napoli sarà importante vincere. Su Theo Hernandez…»

Politano ha concesso un’intervista a Dazn prima dell’inizio di Milan Napoli: tra pronostici, lotta Scudetto e l’assenza di Theo Hernandez L’attaccante azzurro Politano ha concesso un’intervista a Dazn ...

IL DATO - Napoli, 5 gol in Serie A per Politano contro il Milan: è la sua vittima preferita

Matteo Politano, attaccant del Napoli, ha segnato cinque gol in Serie A contro il Milan, contro nessuna avversaria ha fatto meglio nella competizione (cinque anche contro il Genoa). Inoltre, sottoline ...

Il Milan in attesa del Napoli. E Conte e Politano…

Il Milan in attesa del Napoli: di seguito alcune righe di Luigi Garlando tratte dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. “Fonseca ribadisce un Diavolo senza Leao, pur non potendo contare sugl ...

GAZZETTA - Napoli, Matteo Politano è una specie di talismano per la squadra di Conte

Come riporta La Gazzetta dello Sport, Matteo Politano, attaccante del Napoli, conosce bene San Siro avendo giocato con l'Inter. Inoltre, l'azzurro ha già siglato tre gol contro il Milan con le maglie ...