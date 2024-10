Tg24.sky.it - Padova, neonata morta in casa a Piove di Sacco: fermata la madre per omicidio aggravato

(Di martedì 29 ottobre 2024) Unaè stata trovataall'interno di un'abitazione adi, in provincia di. Ad avvisare i soccorsi è stata la, dopo aver partorito la figlia in. La 29enne in serata p stata sottoposta a fermo di polizia giudiziaria perla giovane. Secondo quanto si è appreso, la donna è piantonata all'ospedale di, dove è stata ricoverata dopo i soccorsi del 118.La telefonata ai carabinieri al mattino Come ha riferito il comandante dei carabinieri didi, Giacomo Chimenti, la chiamata al 118 è stata effttuata questa mattina alle 4.30. Secondo le prime considerazioni degli investigatorini e sulla base dei rilievi effettuati dai sanitari del 118 sul corpo della vittima, la piccola sarebbe deceduta “per cause non naturali”. Saranno l'esame autoptico e la relazione del medico legale a confermare o meno questa ipotesi.