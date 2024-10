Omicidio Sharon, lettera di minacce ad avvocato di Sangare: “Lascia difesa o ti spacco la testa” (Di martedì 29 ottobre 2024) La lettera è stata recapitata da Verona il 18 settembre scorso all'avvocato Giacomo Maj Una lettera di minacce, scritta al computer, firmata e in busta chiusa, è stata recapitata da Verona il 18 settembre scorso all'avvocato Giacomo Maj, difensore di Moussa Sangare, il 31enne di origini africane, reo confesso, in carcere per l'Omicidio di Sharon Sbircialanotizia.it - Omicidio Sharon, lettera di minacce ad avvocato di Sangare: “Lascia difesa o ti spacco la testa” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Laè stata recapitata da Verona il 18 settembre scorso all'Giacomo Maj Unadi, scritta al computer, firmata e in busta chiusa, è stata recapitata da Verona il 18 settembre scorso all'Giacomo Maj, difensore di Moussa, il 31enne di origini africane, reo confesso, in carcere per l'di

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:diad avvocato di Sangare: "Lascia difesa o ti spacco la testa";diall’avvocato di Sangare: “Attacco al diritto di difesa”;diall’avvocato dell’assassino: “Lascia la difesa o ti ammazzo”; Ciprani (Polizia Stato): "Per noi centrali prevenzione e informazione cancro seno"; Aborto, Poleggi (Opa): "194 ha avuto costi economici, umani e sociali alti, nessun beneficio"; Mazzotti (Polizia Stato): "98% agenti ha aderito a campagna prevenzione cancro seno"; Leggi >>>

Omicidio Sharon, lettera di minacce ad avvocato di Sangare: "Lascia difesa o ti spacco la testa"

(adnkronos.com)

Una lettera di minacce, scritta al computer, firmata e in busta chiusa, è stata recapitata da Verona il 18 settembre scorso all'avvocato Giacomo Maj, difensore di Moussa Sangare, il 31enne di origini ...

Omicidio di Sharon, minacce all’avvocato dell’assassino: “Lascia la difesa o ti ammazzo”

(msn.com)

La lettera è stata recapitata a Giacomo Maj, difensore di Moussa Sangare, il 31enne di origini africane, reo confesso, è in carcere in attesa del processo ...

Omicidio alla Duchesca, le minacce via social: «Dammi i soldi o uccido tuo marito»

(stylo24.it)

«Dammi i soldi che ti ho rimasto (lasciato) perché te lo uccido a tuo marito, io non sono Totò Riina ma mi chiamo Amoroso». È il contenuto chiaramente minaccioso che Antonio Amoroso, legato da vincoli ...

Omicidio di Rozzano, minacce web al padre di Daniele Rezza: bufera sul killer 19enne di Manuel Mastrapasqua

(notizie.virgilio.it)

Dopo l’omicidio di Rozzano scattano i provvedimenti per tutelare l’incolumità della famiglia di Daniele Rezza, il killer reo confesso, raggiunta da minacce via web, in particolare via social.