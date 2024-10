Nucleare, Enea capofila di un progetto europeo da 4 milioni per piccoli reattori modulari (Di martedì 29 ottobre 2024) Enea, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, coordinerà il progetto Saspam-Sa, a cui partecipano 23 partner di 13 Paesi europei. Il piano è co-finanziato con oltre 4 milioni di euro nell’ambito di Horizon Euratom e punta a produrre energia sicura e sostenibile con gli Smr, gli Small Modular Reactor. Si tratta di piccoli reattori nucleari modulari che hanno un sistema refrigerante ad acqua leggera. Oltre a Enea, per l’Italia a partecipare saranno anche il Politecnico di Milano, l’Università La Sapienza di Roma e l’azienda SinTec. Il logo Enea all’ingresso della sede (Imagoeconomica).Cosa sono gli Lw-Smr I reattori modulari refrigerati ad acqua leggera (Lw-Smr) sono più avanzati rispetto a quelli ad acqua leggera di più grandi dimensioni (Lwr). Lettera43.it - Nucleare, Enea capofila di un progetto europeo da 4 milioni per piccoli reattori modulari Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di martedì 29 ottobre 2024), l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile, coordinerà ilSaspam-Sa, a cui partecipano 23 partner di 13 Paesi europei. Il piano è co-finanziato con oltre 4di euro nell’ambito di Horizon Euratom e punta a produrre energia sicura e sostenibile con gli Smr, gli Small Modular Reactor. Si tratta dinucleariche hanno un sistema refrigerante ad acqua leggera. Oltre a, per l’Italia a partecipare saranno anche il Politecnico di Milano, l’Università La Sapienza di Roma e l’azienda SinTec. Il logoall’ingresso della sede (Imagoeconomica).Cosa sono gli Lw-Smr Irefrigerati ad acqua leggera (Lw-Smr) sono più avanzati rispetto a quelli ad acqua leggera di più grandi dimensioni (Lwr).

Enea coordinerà il progetto Saspam-Sa, co-finanziato con 4 milioni di euro, per la costruzione di piccoli reattori nucleari modulari refrigerati ad acqua leggera.

Al progetto Saspam-Sa nell'ambito di Horizon Euratom partecipano complessivamente 23 partner di 13 Paesi europei. Per l'Italia anche Politecnico di Milano, Sapienza Università di Roma e l'azienda SinT ...

ENEA annuncia il progetto SASPAM-SA, che punta a potenziare le conoscenze e favorire lo scambio di know-how per produrre energia in modo sicuro ...

