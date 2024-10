Notte di Halloween all'Orto Botanico di Roma (Di martedì 29 ottobre 2024) Giovedì 31 ottobre dalle ore 18 apertura speciale serale per le famiglie all'Orto Botanico di Roma in occasione di Halloween per una serata nel cuore della natura.Dalle ore 18:00 alle ore 22:30 tutti i bambini potranno partecipare a laboratori esperienziali a contatto con la natura Romatoday.it - Notte di Halloween all'Orto Botanico di Roma Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Giovedì 31 ottobre dalle ore 18 apertura speciale serale per le famiglie all'diin occasione diper una serata nel cuore della natura.Dalle ore 18:00 alle ore 22:30 tutti i bambini potranno partecipare a laboratori esperienziali a contatto con la natura

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Appuntamento "da paura" a Pennabilli: le iniziative per Halloween; Aspettando Halloween. Eventi da paura a Varese e nel Varesotto; I Pumpkin patch in Toscana: in campo per raccogliere le zucche di Halloween; Halloween con i musei del Sistema museale di Ateneo; L’orto girotondo e Halloween; I più spaventosi film di Halloween per bambini e ragazzi; Leggi >>>

Notte di Halloween all'Orto Botanico di Roma

(romatoday.it)

Giovedì 31 ottobre dalle ore 18 apertura speciale serale per le famiglie all'Orto Botanico di Roma in occasione di Halloween per una serata nel cuore della natura. Dalle ore 18:00 alle ore 22:30 tutti ...

La vera storia di Halloween: dove e com'è nata la festa del 31 ottobre. Cosa c'è da sapere

(tg24.sky.it)

Leggi su Sky TG24 l'articolo La vera storia di Halloween: dove e com'è nata la festa del 31 ottobre. Cosa c'è da sapere ...

Halloween in Umbria: tutti gli eventi da ‘paura’

(umbria24.it)

di Nicole Dionigi e Stefania Supino Halloween, una tra le feste più amate dai giovani, ha origini pagane che risalgono alla tradizione celtica. Il simbolo universale di questa ricorrenza è la Jack-o’- ...

Una magica notte di Halloween in terrazza: cena e musica al 13° piano

(milanotoday.it)

Il rooftop amato dai milanesi, situato al 13° piano dell’Hyatt Centric Milan Centrale, festeggia il giorno più spaventoso dell’anno con una serata ispirata alla vivace tradizione del Dia De Los ...