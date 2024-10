Calciomercato.it - Milan-Napoli, segna Lukaku ed è bufera: “Roba da bassa Serie B”

(Di martedì 29 ottobre 2024) Parole al veleno dopo la rete diche ha sbloccato il big match del ‘Meazza’ valevole per la decima disotto di due gol all’intervallo nel big match contro ildi Conte valevole per la decima giornata diA. Allo scadere del primo tempo il raddoppio di Kvaratskhelia, dopo un gran momento dei rossoneri. La squadra di Fonseca è andata più volte vicino al pari, rispondendo con veemenza alla rete diarrivata praticamente a inizio gara.ed è(LaPresse) – calciomercato.itIl belga si è inserito tra i due centrali, Thiaw e Pavlovic, bucando la porta difesa da Maignan. Il bomber azzurro ha stravinto il duello con il serbo, finito subito nel mirino dei tifosiisti. Su X sono tantissimi i commenti duri, molto critici nei confronti dell’ex Salisburgo e, più in generale, sulla retroguardia rossonera.