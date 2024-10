migliori ospedali firenzeanconamilano

Leggi tutta la notizia su Servizitelevideo.rai.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) 13.40 I treitaliani risultano essere l'Humanitas di Rozzano e 2 strutture pubbliche,l'ospedale di Ancona e il Careggi di Firenze. Così nel Rapporto Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali). "Il sistema sanitario si è lasciato alle spalle gli effetti della pandemia", dice il direttore generale Mantoan. Diminuisce il divario tra Nord e Sud,mentre Calabria e Sicilia "fanno un balzo in avanti" nel miglioramento dell'assistenza ai pazienti. A Trento e Bolzano standard di cura elevati per infarto.