Lettera43.it - Marchi di streghe e maledizioni trovate in un edificio Tudor del Regno Unito

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Giusto in tempo per Halloween, una nuova scoperta nelrievoca l’epoca e la leggenda delle. A Gainsborough Old Hall, unnel Lincolnshire visitato anche da re Enrico VIII e dalla quinta moglie Catherine Howard, un ricercatore dell’English Heritage ha identificato 20e simboli apotropaici utili per allontanare il male, proteggendo gli occupanti dalle megere, dai demoni e dal malocchio. «Sbalorditiva serie» finora del tutto sconosciuta, nonostante l’area sia stata analizzata e mappata soltanto nel 2022, contribuisce ad alimentare la credenza che l’sia infestato dal fantasma di una giovane donna morta per amore.