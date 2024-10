Lutto, è morto Antonio Savino: grande appassionato di ciclismo (Di martedì 29 ottobre 2024) Pontedera, 29 ottobre 2024 – Conosciuto come lungimirante imprenditore nel settore edilizio e come appassionato di ciclismo. Ci ha lasciato Antonio Savino che abbiamo avuto il piacere di conoscere nel ciclismo verso il quale nutriva passione ed amore, con una squadra femminile, la Edil Savino che gli offrì successi e soddisfazioni. Ebbe atlete di classe e talento, citiamo Fabiana Luperini e Imelda Chiappa, e la società pisana orgoglio di Antonio fu protagonista a tutti i livelli. Con la sua passione ed il suo esuberante entusiasmo contagiò anche la figlia Sara che indossò la maglia della società di famiglia e ne fu protagonista. Lanazione.it - Lutto, è morto Antonio Savino: grande appassionato di ciclismo Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Pontedera, 29 ottobre 2024 – Conosciuto come lungimirante imprenditore nel settore edilizio e comedi. Ci ha lasciatoche abbiamo avuto il piacere di conoscere nelverso il quale nutriva passione ed amore, con una squadra femminile, la Edilche gli offrì successi e soddisfazioni. Ebbe atlete di classe e talento, citiamo Fabiana Luperini e Imelda Chiappa, e la società pisana orgoglio difu protagonista a tutti i livelli. Con la sua passione ed il suo esuberante entusiasmo contagiò anche la figlia Sara che indossò la maglia della società di famiglia e ne fu protagonista.

