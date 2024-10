Lutto a Giugliano, muore noto commerciante: domani i funerali di Rosario (Di martedì 29 ottobre 2024) Triste risveglio oggi per la comunità di Giugliano. È morto all’età di 50 anni Rosario De Marco, noto commerciante di via Colonne. Ignote al momento le ragioni del decesso, che ha colto di sorpresa amici e parenti. Lutto a Giugliano, muore noto commerciante: domani i funerali di Rosario Rosario era titolare de “La Maison De L'articolo Lutto a Giugliano, muore noto commerciante: domani i funerali di Rosario Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Lutto a Giugliano, muore noto commerciante: domani i funerali di Rosario Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Triste risveglio oggi per la comunità di. È morto all’età di 50 anniDe Marco,di via Colonne. Ignote al momento le ragioni del decesso, che ha colto di sorpresa amici e parenti.diera titolare de “La Maison De L'articolodiTeleclubitalia.

