Oasport.it - LIVE Italia-Spagna 1-1, amichevole calcio femminile in DIRETTA: Beccari riporta la parità

(Di martedì 29 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA90+3? Angolo battuto verso il primo palo da Putellas. Scherma bene la difesa azzurra che si rifugia nuovamente in corner. 90+2? Sheila Garcia supera Soffia e serve Lopez Serrano la quale tenta il tiro e guadagno un corner. 90+1? Lucia Garcia si accentra, entra in area e tenta il tiro. La spagnola è imprecisa con il pallone che termina abbondantemente sul fondo. 90? Ci saranno 4 minuti di recupero. 90’Grande pallone di Dragoni versoche cerca l’inserimento di Cambiaghi ma non riesce a superare la difesa avversaria. 89? Grandissima reazione delle azzurre che sono ripartite immediatamente rispondendo dopo nemmeno 2 minuti al gol di Redondo. 88? GOOOOOOOOOOOOOOL!!! Angolo battuto verso il centro da Giugliano.salta più in alto di tutte e gira il pallone verso la porta avversaria.