Ilrestodelcarlino.it - L’Angelini non si ferma più. Jesi ko e vetta in solitaria

(Di martedì 29 ottobre 2024) Prestazione concreta e ‘spavalda’ per l’Elettromeccanica Angelini Cesena che in trasferta acontro una delle squadre più accreditate per i piani alti della classifica strappa un corroborante 0-3 (18-25, 23-25, 24-26) che vale il primato innel torneo di serie B1 femminile frutto di tre vittorie a punteggio pieno dopo altrettante gare disputate. Le bianconere, senza Oke, Pasini e Casali (quest’ultima a casa per colpa di un infortunio alla caviglia rimediato in settimana), hanno mostrato carattere e non si sono fatte intimidire da, rintuzzando puntualmente ogni tentativo di fuga delle avversarie. La partita.