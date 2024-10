La Giunta per le immunità nega l’acquisizione della corrispondenza tra Sangiuliano e Boccia (Di martedì 29 ottobre 2024) La Giunta per le immunità del Senato ha detto no alla richiesta del tribunale dei ministri di acquisire la corrispondenza sequestrata all’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano nell’ambito del caso Boccia. I componenti dell’organismo presieduto da Dario Franceschini hanno infatti approvato a maggioranza la relazione di Adriano Paroli (Forza Italia) che chiedeva di negare l’autorizzazione e che parlava di fumus persecutionis da parte dei magistrati nei confronti dell’ex responsabile del Mic. La richiesta del tribunale era Giunta a seguito dell’indagine della procura di Roma aperta su Sangiuliano per peculato e rivelazione di segreti d’ufficio. Inchiesta scaturita a sua volta da un esposto presentato dal deputato di Avs Angelo Bonelli. Nella seduta convocata per le 16.30 di martedì 29 ottobre, sulla decisione della Giunta si esprimerà anche l’Aula di Palazzo Madama. Lettera43.it - La Giunta per le immunità nega l’acquisizione della corrispondenza tra Sangiuliano e Boccia Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Laper ledel Senato ha detto no alla richiesta del tribunale dei ministri di acquisire lasequestrata all’ex ministroCultura Gennaronell’ambito del caso. I componenti dell’organismo presieduto da Dario Franceschini hanno infatti approvato a maggioranza la relazione di Adriano Paroli (Forza Italia) che chiedeva dire l’autorizzazione e che parlava di fumus persecutionis da parte dei magistrati nei confronti dell’ex responsabile del Mic. La richiesta del tribunale eraa seguito dell’indagineprocura di Roma aperta super peculato e rivelazione di segreti d’ufficio. Inchiesta scaturita a sua volta da un esposto presentato dal deputato di Avs Angelo Bonelli. Nella seduta convocata per le 16.30 di martedì 29 ottobre, sulla decisionesi esprimerà anche l’Aula di Palazzo Madama.

