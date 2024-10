Josè Mourinho torna sulla finale Roma-Siviglia | L’ho persa in un modo che non accetto

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) “La sensazione è che sono nei guai in Europa. Ho perso unain unche ancora none da allora ho questa sensazione”. Lo ha detto il tecnico del Fenerbahce,in un’intervista a Sky Sport, riferendosi ovviamente alladi Europa Leaguecon laa Budapest contro ilnel giugno 2023, quando l’arbitro Taylor non assegnò un calcio di rigore ai giallorossi per un fallo di mano in area di Fernando. “Siamo stati eliminati dalla Champions League dal Lille con un rigore VAR al 94° minuto che solo il VAR ha visto”. E giovedì scorso nel match contro il Manchester United è stato espulso: “Ho solo urlato, come tutti in panchina e allo stadio, ‘È un rigore, è un rigore!’ senza alcun tipo di insulto, e mi hanno dato il cartellino rosso”. La vita in Turchia procede bene: “Istanbul è fantastica”, sorride Mou.