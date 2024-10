Jessica Morlacchi e Javier Martinez smontano Shaila Gatta: insulti alle gieffine e termini omofobi, il nuovo scivolone (Di martedì 29 ottobre 2024) Javier Martinez rivela shock dal Grande Fratello: le parole pesanti di Shaila Gatta sui coinquilini scuotono il pubblico, ecco cosa ha detto Jessica Morlacchi. L'articolo Jessica Morlacchi e Javier Martinez smontano Shaila Gatta: insulti alle gieffine e termini omofobi, il nuovo scivolone proviene da Blog Tivvù. Blogtivvu.com - Jessica Morlacchi e Javier Martinez smontano Shaila Gatta: insulti alle gieffine e termini omofobi, il nuovo scivolone Leggi tutta la notizia su Blogtivvu.com (Di martedì 29 ottobre 2024)rivela shock dal Grande Fratello: le parole pesanti disui coinquilini scuotono il pubblico, ecco cosa ha detto. L'articolo, ilproviene da Blog Tivvù.

Javier Martinez e Shaila Gatta sono la preannunciata prima coppia di Grande fratello 2024, o almeno questo si direbbe per molti tra i loro rispettivi fan attivi via social, e non solo. Contrariamente a quanto sostenuto dagli utenti più scettici nel ...

Nella Casa del Grande Fratello è tempo (anche) di pettegolezzi. Nelle scorse ore Jessica Morlacchi ha riportato a Mariavittoria Minghetti una supposizione su Michael Castorino riportata da Javier Martinez. Secondo il pallavolista argentino ...

Dopo la puntata del Grande Fratello andata in onda ieri Javier ha fatto alcune confessioni su Shaila che hanno indignato Mariavittoria e Jessica.

Cosa è successo al Grande Fratello fra Shaila, Lorenzo e Javier? Quest'ultimo ha fatto delle rivelazioni scioccanti!

0 Condividi Twitter Rivelazioni scottanti del Grande Fratello: tensioni tra concorrenti Ieri sera, Javier Martinez ha fatto delle rivelazioni sorprendenti riguardo alle affermazioni di Shaila Gatta su ...

Javier Martinez prima e Jessica Morlacchi poi hanno accusato Shaila Gatta di aver usato brutti termini nei confronti di Lorenzo.