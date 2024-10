Lettera43.it - Israele mette al bando l’Unwra generando sdegno internazionale

Leggi tutta la notizia su Lettera43.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Il parlamento israeliano ha votato perre all’operato dell’agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei profughi palestinesi (Unrwa), ignorando gli appelli degli Stati Uniti e di altri Paesi della comunitàche chiedevano adi garantire il suo operato a Gaza. L’agenzia è infatti la più grande fornitrice di assistenza umanitaria alla popolazione palestinese. Le due leggi sono state approvate con una larga maggioranza ed entreranno in vigore entro 90 giorni. La prima legge vieta espressamente all’Unrwa qualsiasi servizio sul suolo israeliano, inclusa Gerusalemme Est checonsidera illegalmente come parte del suo territorio. Il provvedimento, inoltre, con ogni probabilità limiterà in larga misura, se non totalmente, l’attività dell’agenzia dell’Onu nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania.