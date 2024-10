Inter Calhanoglu | Siamo tra i primi cinque club al mondo

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) “L’è unche ha avuto sempre un ampio respironazionale, ma adesso, secondo me,davvero tra le migliori squadre in assoluto. Secondo me oggi l’è tra le primedel, di questo ne sono sufficientemente sicuro”. Così Hakanin un’vista rilasciata a La Gazzetta dello Sport. Il centrocampista turco è stato uno dei grandi assenti nell’ultima giornata di Serie A, in cui si è giocata-Juventus. A proposito della partita,ha aggiunto: “Mi è dispiaciuto non essere sceso in campo a causa dell’infortunio, ma penso che la squadra abbia fatto una buona partita. I derby sono così, imprevedibili”. A proposito di infortunio, il rientro del centrocampista si avvicina: “Penso di rientrare molto presto, penso che già domenica potrò essere a disposizione”, ha spiegato in riferimento all’impegno casalingo contro il Venezia.