Ilgiorno.it - Inseguito e freddato. Senza fissa dimora ucciso a colpi di pistola

(Di martedì 29 ottobre 2024) "Ci stavamo preparando ad andare a letto ed ho sentito chiaramente gli spari. Saranno stati tre o quattro. Non ho visto cosa succedeva fuori perché dopo ie le urla ho subito messo al sicuro la mia famiglia allontanando tutti dalla finestra. Poi sono arrivate le forze dell’ordine che son rimaste sul posto fino alle 2". È la ricostruzione di uno dei residenti del cortile di via Varese 56 dove domenica 27 ottobre intorno alle 21 un quarantaseienne di nazionalità ucraina è stato. Al momento sulla vicenda c’è solo una prima, approssimativa ricostruzione mentre proseguono le indagini per rintracciare l’assassino che si è dato alla fuga dopo il delitto. Si parla di una lite per futili motivi da cui è nato un inseguimento che ha portato la vittima in fuga in uno dei cortili di via Varese.