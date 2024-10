Il Milan non ha venduto Tonali al Newcastle per 80 milioni: il bilancio rivela la cifra reale (Di martedì 29 ottobre 2024) Il fascicolo di bilancio del Milan ha rivelato la cifra esatta per la quale Tonali è stato venduto al Newcastle: è inferiore agli 80 milioni, al Brescia sono andati circa 4.2 milioni. Fanpage.it - Il Milan non ha venduto Tonali al Newcastle per 80 milioni: il bilancio rivela la cifra reale Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Il fascicolo didelhato laesatta per la qualeè statoal: è inferiore agli 80, al Brescia sono andati circa 4.2

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rivoluzione Giannasi. Il girarrosto più celebre di Milano venduto a una catena di ipermercati

(Milanotoday.it)

Una storia che si ripete, un altro pilastro indipendente della gastronomia milanese che viene ceduto a un grande gruppo commerciale. Parliamo del mitico chiosco di Giannasi, in Piazza Bruno Buozzi nel pieno del quartiere di Porta Romana, che ha ...

Perché il Milan ha venduto Kalulu alla Juventus a condizioni così vantaggiose per Giuntoli

(Fanpage.it)

Pierre Kalulu è diventato un pilastro per la difesa della Juventus. Il francese è arrivato in estate dal Milan in prestito oneroso con diritto di riscatto. Un'operazione ad oggi geniale per Giuntoli che fa crescere i rimpianti dei ...

Bloccata la cessione, il Milan ha deciso: resta anche a gennaio

(milanlive.it)

Non è prevista la cessione del giocatore a gennaio: il Milan lo vuole tenere a tutti i costi, la decisione è stata già presa.

Cugini certo: «Avrei venduto loro due pur di arrivare a prendere Osimhen, al di là dei suoi comportamenti»

(milannews24.com)

Le parole di Mimmo Cugini, giornalista, ai microfoni di TMW Radio: la sua frecciatina nei confronti della società e a favori di Victor Osimehn Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ecco le parole del ...

Tonali non è stato venduto a 80 milioni: è emersa una novità clamorosa

(msn.com)

Tonali e il Milan sembra essere una storia senza fine. Emergono infatti novità molti importanti in merito alle cifre del suo trasferimento. Il calcio è uno sport che incanta milioni di persone in tutt ...

Milan, Scaroni: "Ricavi per 417 milioni, pronti ad investire. Stadio? San Donato piano A"

(calciomercato.com)

Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha parlato in occasione di un briefing con la stampa in occasione dell`Assemblea degli Azionisti del Club dove verrà approvato.