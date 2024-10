Ilfattoquotidiano.it - Il fondo sovrano saudita chiude i rubinetti. Investimenti concentrati sul paese, soprattutto intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Il gigantescodell’Arabia(Public Investment Fund), in cui sono accumulati mille miliardi di dollari proventi della vendita del greggio, ha annunciato un disimpegno dagliinternazionali per concentrarsi maggiormente su progetti domestici. Ilpunta a ridurre gliglobali dal 30% al 18% del suo portafoglio, ha detto il governatore Yasir Al Rumayyan in occasione del Future Investment Initiative in corso a Riad. Al Rumayyan ha anche parlato delle ambizioni dell’Arabianell’. “Abbiamo discussioni per investire nell’AI e il motivo per cui stiamo investendo è che l’Arabiaè molto ben posizionata per essere un hub globale, non solo un hub regionale”, ha affermato.