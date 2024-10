Sport.quotidiano.net - Il Cervia non molla la presa

(Di martedì 29 ottobre 2024) È un campionato di Promozione che, nel girone D, si sta rivelando particolarmente interessante per la lotta di vertice. Dopo 8 gare disputate, fra le protagoniste c’è anche ilUnited che, grazie al 3-1 rifilato al fanalino di coda Edelweiss Forlì, ha conservato il rango di inseguitrice della capolista Misano ad una sola lunghezza. I gialloblù di mister Montanari, che venivano da 2 pareggi consecutivi, hanno gestito la prima frazione di gioco, passando in vantaggio con Brando al 16’. Il pareggio ospite di Corzani al 43’ è stato prontamente annullato dal nuovo vantaggio siglato da Mazzarini, prima del gol della sicurezza segnato da Pasolini, al 5° centro personale della stagione. Una occasionissima per fare bottino pieno se l’è lasciata sfuggire il Classe che, a Rimini, sul campo della Stella San Giuliano si è fatta raggiungere due volte, la seconda a tempo praticamente scaduto.