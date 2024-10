Highlights Berrettini-Popyrin, primo turno Masters 1000 Parigi-Bercy 2024 (VIDEO) (Di martedì 29 ottobre 2024) Il VIDEO con gli Highlights dell’incontro tra Matteo Berrettini e Alexei Popyrin, valido per il primo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2024. A passare il turno è l’australiano, che si dimostra più concentrato del tennista romano, che invece soffre troppo nei momenti decisivi nonostante una partita che lo ha visto protagonista anche di diversi spunti positivi: termina 7-5 7-6(2) in poco meno di due ore di gioco. Di seguito i momenti salienti. LA CRONACA DI Berrettini-Popyrin PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI Highlights Berrettini-Popyrin, primo turno Masters 1000 Parigi-Bercy 2024 (VIDEO) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Ilcon glidell’incontro tra Matteoe Alexei, valido per ildeldi. A passare ilè l’australiano, che si dimostra più concentrato del tennista romano, che invece soffre troppo nei momenti decisivi nonostante una partita che lo ha visto protagonista anche di diversi spunti positivi: termina 7-5 7-6(2) in poco meno di due ore di gioco. Di seguito i momenti salienti. LA CRONACA DIPROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI) SportFace.

Highlights e gol Chelsea-Gent 4-2, Conference League 2024/25 (VIDEO)

Il video con gli highlights e i gol di Chelsea-Gent 4-2, sfida valida per il primo turno della Conference League 2024/25. Comoda vittoria all’esordio nella terza competizione europea per i Blues, che ...

Socialdemocratici vincono primo turno politiche in Lituania

Il Partito socialdemocratico lituano (Psl) ha vinto, confermando le aspettative, il primo turno delle elezioni politiche tenutesi ieri in Lituania con il 19,4% delle preferenze. In netta ...

Lituania, socialdemocratici in vantaggio al primo turno

E' iniziato alle ore 7 di oggi il primo turno delle elezioni politiche in Lituania.Sono 2.375.000 i cittadini lituani - il 10,25% dei quali si e' gia' espresso utilizzando il voto anticipato - che ...

Lituania, concluso il primo turno delle elezioni politiche

Si sono chiusi alle 20 (le 19 in Italia) i seggi per il primo turno delle elezioni politiche in Lituania. Secondo quanto comunicato dalla Commissione elettorale centrale, l'affluenza alle urne ha ...