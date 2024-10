Isaechia.it - Grande Fratello, Mariavittoria Minghetti furiosa con Shaila Gatta: “Str*nza, non la sopporto, è tutto un caz*o di copione!”

Leggi tutta la notizia su Isaechia.it

(Di martedì 29 ottobre 2024) Al termine della decima puntata delha esternato il suo disappunto per il comportamento della coinquilina. Nel corso del decimo appuntamento serale con il reality show condotto da Alfonso Signorini,e Lorenzo Spolverato hanno fatto rientro nella Casa. I due, in quanto preferiti dal pubblico nella scorsa puntata, hanno trascorso una settimana nella Casa del Gran Hermano, a Madrid. Durante la permanenza nella versione spagnola deli due si sono lasciati andare a incontri passionali e rivelazioni clamorose. Prima che lasciassero l’Italia, infatti,e Lorenzo avevano spiegato di non essere attratti l’una dall’altro. Lei aveva iniziato una frequentazione con Javier Martinez, con il quale avrebbe (non ha voluto sbilanciarsi in merito) trascorso una notte di passione.