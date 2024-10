Panorama.it - Giorgio Vanni è Uno di noi: la colonna sonora di una generazione

(Di martedì 29 ottobre 2024) Dagli anni ’70 ai 2000, le sigle dei cartoni animati sono diventate ladi intere generazioni, lasciando un’impronta indelebile nei cuori dei bambini e non solo. Chi non ha mai ballato al ritmo di Ufo Robot durante le feste o sognato di essere Goku e vivere le sue avventure combattendo affianco agli amici? Sono state ladella nostra infanzia, le abbiamo cantate a squarciagola da soli o in compagnia e tutt'ora teniamo in macchina una playlist con le migliori, quelle che evocano ricordi felici e anche un po' di nostalgia, causando ad ogni ascolto inaspettato pesanti tuffi al cuore. In Italia, diversi artisti hanno segnato il panorama delle sigle dei cartoni entrando nel cuore dei bambini: da Cristina D’Avena che, dal suo esordio allo Zecchino d'oro con il Valzer del moscerino, ha conquistato grandi e piccini.