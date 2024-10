Ferita con una fiocina dal vicino, lo sfogo di Petronela Codreanu: “Ho perso un occhio e ora lui è libero” (Di martedì 29 ottobre 2024) Il 2 giugno 2023 un vicino di casa le ha sparato al volto con una fiocina davanti ai suoi figli e Petronela Codreanu ha perso totalmente la vista all'occhio destro. L'uomo, il 60enne Pasquale Serra, pochi giorni fa è stato prosciolto dall'accusa di tentato omicidio e rimesso in libertà. “Io ho lottato per non morire e vedere i miei figli - ha detto la donna in un'intervista - Perché non c’è giustizia?”. Fanpage.it - Ferita con una fiocina dal vicino, lo sfogo di Petronela Codreanu: “Ho perso un occhio e ora lui è libero” Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Il 2 giugno 2023 undi casa le ha sparato al volto con unadavanti ai suoi figli ehatotalmente la vista all'destro. L'uomo, il 60enne Pasquale Serra, pochi giorni fa è stato prosciolto dall'accusa di tentato omicidio e rimesso in libertà. “Io ho lottato per non morire e vedere i miei figli - ha detto la donna in un'intervista - Perché non c’è giustizia?”.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:con unadal, lo sfogo di Petronela Codreanu: "Ho perso un occhio e ora lui è libero";con laun anno fa a Golfo Aranci, assolto l'aggressore; Golfo Aranci,con unadal: la ricostruzione; Paura a Corigliano, bambino colpito da una, gravi le ferite;con unain faccia. Fissata la prima udienza contro Pasquale Serra; Ferisce lo zio con la, 18enne agli arresti domiciliari; Leggi >>>

Sassari, colpisce con una fiocina una donna: aggressore prosciolto/ “Non è una persona pericolosa”

(ilsussidiario.net)

Una vicenda drammatica a Storie Italiane, quella di una donna di Sassari colpita al volto con una fiocina: ecco cosa è successo ...

Ferita con la fiocina un anno fa a Golfo Aranci, assolto l'aggressore

(rainews.it)

Un anno fa la ferita al volto con la fiocina di un fucile da sub impugnato da un vicino di casa che ora è stato assolto dal tribunale di Tempio perché secondo la perizia psichiatrica, non sarebbe in ...

Un colpo di fiocina al viso e perde l’occhio, niente processo per il vicino. Petronela Codreanu: «Ho paura, tornerà qui»

(ilmessaggero.it)

Lei non vede più da un occhio, non può lavorare, la sua vita e quella dei suoi familiari è cambiata per sempre. Ora Petronela Codreanu, ha paura. Ed è ...

Sparò con la fiocina nell’occhio della vicina, torna libero. Per i giudici “non può sostenere un processo”

(msn.com)

Secondo un giudice Pasquale Serra, 60enne che il 2 giugno del 2023 sparò con un fucile da sub una fiocina nell'occhio della vicina di casa Petronela Codreanu ...