Endless Love, Anticipazioni Puntate dal 4 all’8 Novembre 2024: Ayhan Chiede A Leyla Di Sposarlo! (Di martedì 29 ottobre 2024) Endless Love, Anticipazioni Puntate dal 4 all’8 Novembre 2024: dopo tutti i problemi, Ayhan Chiede a Leyla di Sposarlo e lei accetta. Proseguono le indagini sull’omicidio di Ozan! Endless Love prosegue e, nel corso della settimana dal 4 all’8 Novembre 2024, al centro dell’attenzione torneranno Leyla e Ayhan con una buona notizia. Infatti l’uomo Chiederà a Leyla di Sposarlo dopo tutte le incomprensioni che ci sono state. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Endless Love: dove eravamo rimasti? Kemal inizia ad occuparsi di Deniz a tempo pieno dopo il sequestro. Il giovane però commette un errore quando dà alla bambina una fragola, non rispettando la lista degli alimenti consentiti che gli aveva dato Nihan. Uominiedonnenews.it - Endless Love, Anticipazioni Puntate dal 4 all’8 Novembre 2024: Ayhan Chiede A Leyla Di Sposarlo! Leggi tutta la notizia su Uominiedonnenews.it (Di martedì 29 ottobre 2024)dal 4: dopo tutti i problemi,die lei accetta. Proseguono le indagini sull’omicidio di Ozan!prosegue e, nel corso della settimana dal 4, al centro dell’attenzione tornerannocon una buona notizia. Infatti l’uomorà adidopo tutte le incomprensioni che ci sono state. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.: dove eravamo rimasti? Kemal inizia ad occuparsi di Deniz a tempo pieno dopo il sequestro. Il giovane però commette un errore quando dà alla bambina una fragola, non rispettando la lista degli alimenti consentiti che gli aveva dato Nihan.

