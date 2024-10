Empoli: maltrattava e picchiava la madre. Arrestato 18enne. Che si scaglia anche contro i carabinieri (Di martedì 29 ottobre 2024) I carabinieri della Compagnia di Empoli hanno tratto in Arrestato in flagranza un giovane di 18 anni per l’ipotesi dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della madre, nonché per resistenza a pubblico ufficiale L'articolo Empoli: maltrattava e picchiava la madre. Arrestato 18enne. Che si scaglia anche contro i carabinieri proviene da Firenze Post. .com - Empoli: maltrattava e picchiava la madre. Arrestato 18enne. Che si scaglia anche contro i carabinieri Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 29 ottobre 2024) Idella Compagnia dihanno tratto inin flagranza un giovane di 18 anni per l’ipotesi dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della, nonché per resistenza a pubblico ufficiale L'articolola. Che siproviene da Firenze Post.

Empoli: maltrattava e picchiava la madre. Arrestato 18enne. Che si scaglia anche contro i carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Empoli hanno tratto in arrestato in flagranza un giovane di 18 anni per l’ipotesi dei reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti della madre ...

Il giovane, all’arrivo dei carabinieri, ha provato a fuggire a piedi, ma è stato fermato dai militari. Anche loro hanno subito un’aggressione ...

La vittima è l'anziana madre. I Carabinieri sono intervenuti dopo una chiamata al 112 fatta da alcuni passanti che avevano udito grida provenienti da una casa nel centro del capoluogo laziale.

Maltrattava la madre. Per questo motivo, il gip del tribunale di Fermo ha emesso una misura cautelare a carico di un quarantenne di Porto San Giorgio, a seguito della reiterazione delle condotte ...