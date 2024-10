Iltempo.it - È testa a testa tra Harris e Trump: cosa emerge sugli Stati "battleground"

(Di martedì 29 ottobre 2024) A una settimana esatta dall'election day, continua ilsul filo del rasoio tra Kamalae Donald, sia a livello nazionale che neglichiave che decideranno il duello elettorale. Come Arizona e Nevada, i duedel Southwest considerati "", terreno di scontro tra i due candidati, dove in un nuovo sondaggio realizzato da Ssrs per la Cnn, la democratica e il repubblicano sono praticamente alla pari. In Arizona,viene data in tesa con il 48%, appena un punto avanti ache è al 47%. Mentre in Nevada, la situazione è rovesciata, l'ex presidente al 48% e la vice presidente al 47%. E il poll sottolinea come questa situazione praticamente di parità si registra quando grandi percentuali di elettori hanno già votato e quindi si è ristretto il numero degli indecisi o di quelli che possono cambiare idea.