Due campani tra i nuovi 25 Alfieri del Lavoro | premiati Maria Di Mauro e Giovanni Lo Schiavo

Due campani tra i migliori studenti d'Italia: Maria Di Mauro, di Trentola Ducenta, e Giovanni Lo Schiavo, di Agropoli, entrambi 19enni, sono due dei 25 nuovi Alfieri del Lavoro, insigniti della prestigiosa Medaglia dal Presidente della Repubblica. L'onorificenza è stata consegnata al Quirinale in concomitanza con il conferimento del titolo di Cavaliere del Lavoro.

Due campani tra i nuovi alfieri del lavoro

Hanno 19 anni. Sono Maria Di Mauro, di Trentola Ducenta e Giovanni Lo Schiavo di Agropoli. Sono tra i 25 migliori studenti d'Italia ...

Alfieri del lavoro, due ragazzi campani tra i 25 studenti più bravi d’Italia premiati da Mattarella

Ci sono due ragazzi campani, Maria Di Mauro (Caserta) e Giovanni Lo Schiavo (Salerno, tra) i 25 “Alfieri del Lavoro” – i più bravi studenti d’Italia – che verranno premiati domani al Quirinale assieme ...

