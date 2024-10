Comparto agricolo, avviati i seminari per le aziende reggine (Di martedì 29 ottobre 2024) A palazzo Alvaro, sede della Città metropolitana di Reggio Calabria, si è tenuto il primo incontro dedicato al Comparto agricolo. Si tratta di una serie di seminari, promossi dall’Ente insieme alle associazioni di categoria, per illustrare e confrontarsi sulle opportunità dedicate agli Reggiotoday.it - Comparto agricolo, avviati i seminari per le aziende reggine Leggi tutta la notizia su Reggiotoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) A palazzo Alvaro, sede della Città metropolitana di Reggio Calabria, si è tenuto il primo incontro dedicato al. Si tratta di una serie di, promossi dall’Ente insieme alle associazioni di categoria, per illustrare e confrontarsi sulle opportunità dedicate agli

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: La Metrocity apre le porte al: al via il ciclo diper supportare le aziende reggine con le associazioni di categoria; L'Informatore- L'Informateur Agricole; Leggi >>>

Agricoltura, progetti avviati in nove Paesi africani: Agritech il pilastro del rilancio

(ilmattino.it)

Sei direttrici di intervento, due fasi di sviluppo incrementali, alcuni progetti pilota già avviati in 9 paesi africani, 5,5 miliardi di risorse a disposizione in totale. Siamo agli inizi ...

Comparto agricolo in ginocchio a Lamezia per maltempo, l’appello di Coldiretti: “Danni enormi, serve intervento istituzioni”

(lametino.it)

Comparto agricolo in ginocchio a Lamezia per maltempo, l’appello di Coldiretti: “Danni enormi, serve intervento istituzioni” Dettagli Martedì, 22 Ottobre 2024 09:46 Lamezia Terme - Problemi ...

Coldiretti Como Lecco offre supporto ai giovani interessati ad avviare un’azienda agricola

(msn.com)

LECCO – Aprire un’azienda agricola ... pubbliche previste per il comparto agricolo 10) Non arrendersi alla burocrazia Un peso non solo durante l’avvio, ma anche nell’esercizio dell ...

Agricoltura, nuovi bandi per 133 milioni di euro

(orvietosi.it)

Queste risorse sono destinate a promuovere l’innovazione, la sostenibilità e lo sviluppo del comparto ... di un’agricoltura che, in Umbria, può essere complessa. Tuttavia, le nostre aziende stanno ...