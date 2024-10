Terzotemponapoli.com - Calhanoglu: “L’Inter è fra le top 5 al mondo”

(Di martedì 29 ottobre 2024): “è fra le top 5 al”. La Juve? Siamo stati sfortunati. Domenica torno in campo”. Il centrocampista del, Hakanera presente a Parigi per il Gran Galà che ha visto la premiazione per il Pallone d’Oro 2024 consegnato a Rodri e in cui è finito in top 30. Il regista turco si è concesso in intervista alla Gazzetta dello Sport parlando anche della stagione che i nerazzurri stanno vivendo e del 4-4 contro la Juventus che lui ha dovuto vedere dalla tribuna. INTER AL TOP IN EUROPA – “Soddisfazione Grande, molto grande. Sono felice e orgoglioso allo stesso tempo, per me ma anche per Lautaro e Sommer che sono qui con me. Rappresentiamoin una manifestazione così importante come questa e cerchiamo di farlo nel migliore dei modi. Siamo in tre, ma il prossimo anno spero che il numero dei nerazzurri presenti sia anche più consistente.