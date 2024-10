Donnaup.it - Caffè: più se ne beve, più a lungo si vive! Lo dice la scienza!

(Di martedì 29 ottobre 2024) Ilè parte integrante della tradizione italiana! Ci sveglia al mattino con la giusta carica per affrontare la giornata, ci ristora nelle pause di lavoro o tra un impegno e l’altro, aiuta a digerire pranzi troppo veloci, conforta a metà pomeriggio per accompagnarci verso l’abbraccio della sera. Insomma, è un compagno amatissimo: a volte una scusa o un pretesto per incontrare vecchi amici, a volte un modo per riacquistare lucidità e ripartire con grinta. Ma non solo, oggi è addirittura al centro di un dibattito scientifico! Se ancora qualcuna di voi rinuncia ad un buon espresso per timore che nuoccia all’organismo, forse qui troverà ottimi motivi per tornare ad assaporare il suo inebriante aroma.