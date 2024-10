Ilrestodelcarlino.it - Bologna Milan, Scaroni contro Lepore: “Decisione ingiusta, non rimarremo inerti”

(Di martedì 29 ottobre 2024), 29 ottobre 2024 –continua a fare discutere e il rinvio è diventato un caso. La polemica, a distanza di giorni, non si arresta e Paolo, presidente dei rossoneri, si scaglia, che ora combatte non soloi danni del dissesto che ha colpito le Due Torri, ma anchele critiche che il maltempo gli ha procurato. E il mondo del pallone sta facendo la sua parte. Al centro c’è ancora il rinvio del match che si sarebbe dovuto giocare al Dall’Ara sabato scorso, ai piedi di un via Andrea Costa fangosa e alluvionata e sotto un’allerta meteo arancione: “Sono furioso, perché è stata presa dal sindaco unaincomprensibile,, immotivata – tuona Paolo, presidente del–. E non abbiamo intenzione di rimanere: il danno c’è e ci costringe a non giocare una partita fino a febbraio”.