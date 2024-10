Bari-Carrarese 0-0: quinto pareggio consecutivo per i biancorossi (Di martedì 29 ottobre 2024) Sono cinque i pareggi consecutivi del Bari, inchiodato sullo 0-0 in casa dalla Carrarese nel match dell'undicesima giornata di Serie B. Nel turno infrasettimanale del campionato cadetto, la squadra di Moreno Longo, dopo un primo tempo non del tutto convincente, ha attaccato con maggiore Baritoday.it - Bari-Carrarese 0-0: quinto pareggio consecutivo per i biancorossi Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Sono cinque i pareggi consecutivi del, inchiodato sullo 0-0 in casa dallanel match dell'undicesima giornata di Serie B. Nel turno infrasettimanale del campionato cadetto, la squadra di Moreno Longo, dopo un primo tempo non del tutto convincente, ha attaccato con maggiore

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti: Bari-Carrarese 0-0: risultato finale e highlights; Bari-Carrarese 0-0: quinto pareggio consecutivo per i biancorossi; Diretta Bari - Carrarese (0-0) Serie B 2024; Bari-Carrarese: al San Nicola finisce in paritĂ , 0-0; Bari-Carrarese 0-0, le pagelle: Vicari pilastro, male l'attacco gialloblĂą; Live - Bari-Carrarese 0-0, biancorossi insidiosi con Lasagna; Leggi >>>

Bari-Carrarese 0-0: i biancorossi non sanno incidere in avanti. Radunovic ancora super

(tuttocalciopuglia.com)

Ancora un pareggio, ancora uno 0-0 che sa di continuità (nove risultati utili) ma anche di limiti terribilmente cronici: il Bari non sa segnare. Ci va spesso vicino al gol, ma ...

Bari-Carrarese (0-0), biancorossi sciuponi al quinto pareggio di fila

(pugliain.net)

Ancora un pareggio, il quinto di fila. Contro la Carrarese il Bari poteva conquistare tre punti fondamentali per la classifica. E invece la pareggite colpisce i biancorossi. Ma non è il solito Bari ...

Serie B: il Bari blocca la Carrarese in uno 0-0 casalingo al "San Nicola"

(giornaledipuglia.com)

FRANCESCO LOIACONO – Il Bari non riesce a sbloccarsi e incassa il quinto pareggio consecutivo, concludendo 0-0 contro la Carrarese nella partita dell’undicesima giornata di Serie B al “San Nicola”. No ...

Bari-Carrarese 0-0: quinto pareggio consecutivo per i biancorossi

(baritoday.it)

Sono cinque i pareggi consecutivi del Bari, inchiodato sullo 0-0 in casa dalla Carrarese nel match dell'undicesima giornata di Serie B. Nel turno infrasettimanale del campionato cadetto, la squadra di ...