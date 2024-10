Lapresse.it - Atp Finals, sindaco Torino Lo Russo: “Speriamo di poterle ospitare altri 5 anni”

(Di martedì 29 ottobre 2024) “Una città che ruota attorno alle Atp con tantissimi eventi per le strade e per le piazze, per fare il tifo per Sinner e per essere competitivi per averle per“. Così ildiStefano Lo, a margine della presentazione delle attività per le Atpin città. In merito al fatto che la città possaperil torneo di tennis Lodiche che “è una trattativa molto complessa che si gioca su diversi terreni, sappiamo che la concorrenza è agguerritissima e in grado di mettere in campo molte risorse economiche”.