Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 29 ottobre 2024 | Trono Classico e Over

(Di martedì 29 ottobre 2024), martedì 29è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, martedì 29, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diper ilci sarà un blocco dedicato a Gabriele, Sabrina e Ilaria. Il cavaliere dirà di essere uscito con quest’ultima, con cui si è trovato molto bene. Sabrina, dal canto suo, ha provato in questi giorni ad avere un chiarimento con l’uomo, ma senza ottenere grossi risultati, sta di fatto che lui ammetterà di non voler continuare la conoscenza con lei. Tra i giovani, Francesca Sorrentino dirà di essere uscita con Gianmarco, ragazzo con cui si trà molto bene.