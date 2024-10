Alphabet conti terzo trimestre sopra attese utile +34% a 263 mld

Alphabet conti terzo trimestre sopra attese, utile +34% a 26,3 mld (Di martedì 29 ottobre 2024) Milano, 29 ott. (askanews) – Alphabet società che controlla Google ha chiuso il terzo trimestre con risultati superiori alle attese degli analisti grazie a un aumento dei ricavi pubblicitari e della domanda per i servizi cloud abbinati all’intelligenza artificiale. I ricavi sono aumentati del 15% a 88,27 miliardi di dollari, l’utile del 34% a 26,3 miliardi di dollari pari a un utile per azione di 2,12 dollari. Guardano alle diverse aree di business, i ricavi pubblicitari sono aumentati del 10% a 65,8 miliardi, quelli legati al cloud hanno raggiunto gli 11,3 miliardi. In crescita del 62% anche gli investimenti a 13,1 miliardi concentrati soprattutto nell’intelligenza artificiale. “Lo slancio che sta attraversando l’azienda è straordinario. Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it (Di martedì 29 ottobre 2024) Milano, 29 ott. (askanews) –società che controlla Google ha chiuso ilcon risultati superiori alledegli analisti grazie a un aumento dei ricavi pubblicitari e della domanda per i servizi cloud abbinati all’intelligenza artificiale. I ricavi sono aumentati del 15% a 88,27 miliardi di dollari, l’del 34% a 26,3 miliardi di dollari pari a unper azione di 2,12 dollari. Guardano alle diverse aree di business, i ricavi pubblicitari sono aumentati del 10% a 65,8 miliardi, quelli legati al cloud hanno raggiunto gli 11,3 miliardi. In crescita del 62% anche gli investimenti a 13,1 miliardi concentratittutto nell’intelligenza artificiale. “Lo slancio che sta attraversando l’azienda è straordinario.

Alphabet conti terzo trimestre sopra attese, utile +34% a 26,3 mld

Milano, 29 ott. (askanews) – Alphabet società che controlla Google ha chiuso il terzo trimestre con risultati superiori alle attese degli analisti grazie a un aumento dei ricavi pubblicitari e della d ...

Alphabet (Google) vola nel terzo trimestre: ricavi +15% e utile +33,5%

Alphabet, la società Usa che controlla Google, ha chiuso il terzo trimestre dell'anno con un fatturato pari 88,268 miliardi di dollari, in crescita del 15% rispetto ai 76,693 mld di dollari dello ...

Da Alphabet a Meta: conti in arrivo per 5 Magnifiche. La preview

I primi riscontri dal settore indicano che le società tech americane stanno battendo le attese, ma i pezzi grossi arrivano solo ora.

Borsa oggi 29 ottobre: Alphabet apre la settimana dei conti Big Tech. Bitcoin sopra i 71.000 dollari

Le borse europee sono viste aprire in rialzo, mentre si seguiranno i dati dei Magnifici 7 Usa. Occhi a Hsbc con un buyback da 3 miliardi. Attese trimestrali a Milano da Campari e Moncler ...