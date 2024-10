Allergia alle arachidi, quali sono i sintomi della reazione allergica e perché è così pericolosa (Di martedì 29 ottobre 2024) L’allergia alle arachidi è una delle allergie alimentari più comuni, che si manifesta con sintomi immediati, che possono includere prurito, gonfiore, difficoltà respiratorie, svenimento e vertigini. La reazione allergica più grave è l’anafilassi, che può essere pericolosa per la vita, come nel caso della ragazza inglese, morta a Roma dopo aver mangiato un dolce in un ristorante. Fanpage.it - Allergia alle arachidi, quali sono i sintomi della reazione allergica e perché è così pericolosa Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di martedì 29 ottobre 2024) L’è una dellergie alimentari più comuni, che si manifesta conimmediati, che posincludere prurito, gonfiore, difficoltà respiratorie, svenimento e vertigini. Largica più grave è l’anafilassi, che può essereper la vita, come nel casoragazza inglese, morta a Roma dopo aver mangiato un dolce in un ristorante.

