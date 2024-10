Fanpage.it - Addio alla “cometa di Halloween”, è stata distrutta dal Sole: il video spettacolare della sua fine

(Di martedì 29 ottobre 2024) LaC/2024 S1 (ATLAS), soprannominata "di" per il suo arrivo in questi giorni, si è avvicinata troppo aled ècompletamente disintegrata. La suadocumentata nel bellissimotime lapse catturato dsonda SOHO. Si sperava in un bellissimo e luminoso passaggio nel cielo nei prossimi giorni, ma non è sopravvissuta al rovente e infernale abbraccionostra stella.