Acqua | tra invasi lucani e pugliesi ne mancano 250 milioni di metri cubi rispetto a un anno fa Occhito situazione grave

(Di martedì 29 ottobre 2024) Diga di: il 28 ottobre 2023 erano 118083800didi. Ieri 32233740, ovvero 85850140 in meno in un. Questo per la Puglia. In Basilicata, l’invaso di Monte Cotugno è passato da 170122000 a 53084000 stando a dati diffusi da Francesco Galasso. Ogni diga pugliese e lucana ha uno scarto negativo di almeno il 60 per cento, in media il 75 per cento ma Basentello, per esempio, ha oltre il 98 per cento in meno in un. Una pozzanghera, in pratica, attualmente. Fralo scarto negativo è di 250didiin menoad unfa. Non stiamo parlando della siccità estiva (descritta nella foto). Stiamo parlando di pieno autunno, la stagione per eccellenza più piovosa.