A Catania l’anteprima di Poison Ivy realizzato da Konic Thtr in collaborazione con Retablo

Retablo ETS in collaborazione con Konic Thtr, annuncia l'anteprima mondiale di "Poison Ivy" un progetto di installazione e performance che combina azione dal vivo con azione digitale in un ambiente virtuale immersivo a 360 gradi.L'evento verrà presentato a Catania in anteprima assoluta

A Catania l'anteprima mondiale di "Poison Ivy" realizzato da Konic Thtr in collaborazione con Retablo

L’evento, gratuito su prenotazione, è un progetto di installazione e performance che combina azione dal vivo con azione digitale in un ambiente virtuale immersivo a 360 gradi.

