Gesto di fair play dei ragazzi dell'Under 16 della Virtus Abano. Ritenendo una punizione a due in area a proprio favore un errore dell'arbitro, l'allenatore Claudio Masiero e il suo staff hanno deciso di calciare volontariamente fuori il tiro da fermo a proprio favore.

Virtus Abano Under 16: fair play prima del risultato, punizione a due in area calciata fuori

