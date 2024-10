Violento scontro tra due auto, una si ribalta e resta al centro della carreggiata (Di lunedì 28 ottobre 2024) Una 500 X nera si è ribaltata in pieno centro a Cassino dopo lo scontro con un’altra auto. L’incidente si è verificato lungo viale Europa nei pressi dell’Istituto magistrale Varone e di una banca.L’impatto violentissimo ha richiamato l’attenzione dei residenti e dei clienti di un bar. Sul Frosinonetoday.it - Violento scontro tra due auto, una si ribalta e resta al centro della carreggiata Leggi tutta la notizia su Frosinonetoday.it (Di lunedì 28 ottobre 2024) Una 500 X nera si èta in pienoa Cassino dopo locon un’altra. L’incidente si è verificato lungo viale Europa nei pressi dell’Istituto magistrale Varone e di una banca.L’impatto violentissimo ha richiamato l’attenzione dei residenti e dei clienti di un bar. Sul

Violento scontro tra due auto, una si ribalta e resta al centro della carreggiata

