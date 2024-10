Anteprima24.it - VIDEO/ I 20 anni di ‘Missione Sociale’: tanti ospiti per abbracciare Massimiliano Marotta

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti Una festa in bello stile, 20per la Missione Sociale, l’associazione di Limatola che ha tagliato questo meraviglioso traguardo in una giornata dedicata al confronto e alla riflessione sui temi dedicati all’infanzia, al disagio minorile, alle disabilità e agli anziani. Tutto ciò che è racchiuso nelle attività di, padre di questa grande famiglia che accoglie grandi e piccoli, che si dedica anima e cuore a ogni singolo ospite e che a loro ha voluto dedicare una giornata nella quale glisono stati veramentee tutti illustri. Ognuno col suo contributo che ha arricchito la giornata. Un parterre illustre che ha messo in campo esperienze e conoscenze al fine di portare a compimento una giornata sulla quale ci sarà da riflettere e dalla quale ripartire.