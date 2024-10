Thesocialpost.it - Ucraina, Vannacci svela con chi sta: “Ecco perché la Russia ha dovuto farlo”

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Robertoirrompe nel dibattito pubblico sul tema più divisivo: la sua posizione sullarispetto all’e al conflitto in corso. Il generale ed ex comandante della missione italiana in Afghanistan, ha espresso la sua visione in un dialogo con Bruno Vespa per il nuovo libro. “Hitler e Mussolini. Il tragico idillio che sconvolse il mondo (e il ruolo centrale dell’Italia nella nuova Europa)”. Il generale chiarisce subito: “Non condivido l’invasione dell’da parte della”. Ma spiega anche che il Cremlino vede nell’invasione un’operazione fondamentale per la propria esistenza.Leggi anche:a processo, il suo “Mondo al contrario” lo mette nei guai “La Nato ha tolto ‘spazio vitale’ alla” “L’espansione a est della Nato ha tolto progressivamente spazio vitale alla”, afferma