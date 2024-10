Lapresse.it - Tv: Johnny Depp incalzato da ‘Striscia’ svicola domanda su elezioni Usa

Leggi tutta la notizia su Lapresse.it

(Di lunedì 28 ottobre 2024) Enrico Lucci alla Festa del Cinema di Roma ha beccato l’attoree, viste le imminentiamericane, non si è fatto scappare l’occasione dirgli chi preferisce tra Donald Trump e Kamala Harris. Nell’esilarante filmato in onda stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35), la star hollywoodiana – una delle poche che ancora non si è espressa sulleUsa 2024 – fa di tutto per defilarsi dall’inviato del tg satirico che non lo molla un attimo.