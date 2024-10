Romadailynews.it - Traffico Roma del 28-10-2024 ore 20:00

(Di lunedì 28 ottobre 2024) LuceverdeBuonasera Ben ritrovati in redazione Sonia cerquetani incidente con code sulla via Pontina tra pratica di mare e Montedoro verso Latina incidente con disagi alin via dell’Umanesimo altezza Piazza Pakistan è già in sulsul Raccordo Anulare Code in carreggiata interna tra Cassia e salari e tra Nomentana e lo svincolo A24 se la situazione lungo la carreggiata esterna file tra laFiumicino la Tuscolana file poi sulla tangenziale est da Corso di Francia alla Salaria è da Tiburtina a viale Castrense sciopero di 24 ore sul intera rete Atac servizi però garantiti fino alle 20 questa notte e le notti successive fino al 30 di ottobre per lavori chiusa la tangenziale est tra viale di Tor di Quinto dalle 22 alle 6 sia verso lo stadio Olimpico che in direzione San Giovanni durante la chiusura deviata la linea bus 69 maggiori informazioni su queste dal treno sul ...